1681 حافلة لنقل حجاج مسلمي أوروبا وأميركا بالنقل الترددي

أقامت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج تركيا ومسلمي أوروبا وأميركا وأستراليا ورشة عمل مع قيادة وأفراد مرور الترددية، وذلك لشرح الخطة التشغيلية ومتطلبات المؤسسة خلال مراحل النقل لعام 1440، وذلك في مقر مخزن الحافلات. وشهد الورشة المقدم فيصل الدوسري مساعد قائد الترددية، والمقدم فلاح آل سلطان قائد ترددية مسار مؤسسة مطوفي تركيا ومسلمي أوروبا وأميركا، والرائد توفيق النعمي قائد ترددية مشعر عرفات لحجاج المؤسسة، والنقيب طارش الشهراني قائد ترددية مشعر مزدلفة لحجاج المؤسسة، وأسعد جلال مدير تشغيل حافلات المؤسسة بالنقابة العامة للسيارات، وجميع أفراد ورجال مرور ترددية حجاج المؤسسة، وموظفو وموجهو الحافلات من النقابة، وموظفو وموجهو الحجاج من المؤسسة، بجانب عضو مجلس الإدارة المشرف على قطاع النقل بالمؤسسة المطوف المهندس عادل قاري. وناقشت الورشة شرح خطة حركة الحافلات لنقل الحجاج من مكة إلي المشاعر، وأيضا للرحلات داخل المشاعر المقدسة، وذلك بغية تسهيل وتنظيم عمل المؤسسة، وطريقة التشغيل ومواعيد إطلاق وحركة الحافلات وأعدادها وعدد الحجاج ومواقع المجموعات في المشاعر. وسيشهد هذا الموسم نقل 6432 حاجا من حجاج المؤسسة بالقطار خارج النقل الترددي، فيما سيتم نقل 241906 حجاج بالنقل الترددي بزيادة قرابة 4 آلاف حاج عن العام الماضي وذلك بواسطة 1681 حافلة.



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