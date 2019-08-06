قوة دعم الحرم المكي ترفع جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن

رفعت قوات الدفاع المدني ممثلة في قوة دعم الحرم المكي الشريف، درجة التأهب والاستعداد والجاهزية واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من المخاطر، والتدخل السريع للتعامل مع المخاطر حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن، ويبذل رجال الدفاع المدني جهودا إنسانية كبيرة لمساعدة قاصدي بيت الله الحرام من الحجاج وتوفير الأجواء الإيمانية لهم حتى يتفرغوا لأداء شعائرهم بكل أمن وأمان وراحة واطمئنان مستشرفين هذه المسؤولية توجيه خادم الحرمين الشريفين بتكامل الجهود ومضاعفتها وتسخيرها لخدمة ضيوف الرحمن. وأوضح قائد قوة الدفاع المدني بالحرم المكي الشريف العقيد الركن سعد الشهراني، أن قوة الدفاع المدني لدعم الحرم تقوم بالتعامل مع الحالات التي تحتاج إلى تدخل إسعافي بنقلها إلى المراكز الإسعافية داخل الحرم وفي الساحات المحيطة به، استشعاراً للمسؤولية الملقاة على عاتقهم في خدمة ضيوف الرحمن، كما تقوم بأعمال السلامة في حال وجود أي ملاحظات أو مخالفات أو أي شيء يؤثر على سلامة الحاج في هذه الأيام المباركة، ومن ثم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لها، مبينا أن العاملين في القوة مجهزون بكافة الأجهزة والمعدات اللازمة لنقل الحالات الإسعافية للمراكز المتخصصة، من النقالات والكراسي المتحركة والتجهيزات الأخرى، بالإضافة لمراكز المديرية العامة للدفاع المدني خارج ساحة الحرم يمكن الاستعانة بها عند الحاجة وفي أوقات الذروة. وبين الشهراني أن هذه القوة متوزعة عبر عدد من النقاط التي تشمل جميع أجزاء الحرم بأعداد مفاوتة في كل نقطة، تراعي مواضع وأوقات الذروة، لافتا إلى أن جمع العناصر من الضباط والأفراد المتواجدين مدربين ومؤهلين على أعمال الإسعافات وأعمال الدفاع المدني بشكل عام، وقد خضعوا لدورات متخصصة لكافة الأعمار، مؤكدا جاهزيتهم لتقديم العون والمساعدة لأي حاج أن أعمال القوة تنتهي حينما يغادر ضيوف الرحمن إلى أراضيهم بكل سلامة. وأكد ركن السلامة في قوة دعم الحرم الرائد المهندس فارس بدر، حرص مدني مكة على تطبيق لائحة السلامة بالجهات المختصة بالحرم المكي، من خلال الاجتماعات الدورية والجولات الميدانية مع إدارات السلامة والتي يصدر عنها توصيات للملاحظات التي يتم رصدها في أرض الواقع والعمل على تلافيها في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن مفتشي الدفاع المدني يقومون بجولات ميدانية للكشف عن أي ملاحظات قد تشكل خطورة، مثل مستودعات التخزين المنتشرة في المشروع، بالإضافة إلى التأكد من وجود عقود الصيانة الدورية للسلالم الكهربائية الخاصة بالحرم الشريف، والتنسيق مع الأمن العام بخصوص أعمال ضبط الإشغال في أوقات الذروة على السلالم الكهربائية.



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