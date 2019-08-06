رئيس وفد نيجيريا: المملكة تنشر الفكر الإسلامي المعتدل



أشاد أستاذ الاتصال الدولي مدير المركز النيجيري للبحوث العربية ورئيس وفد نيجيريا في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الحاج البروفيسور الخضر عبدالباقي محمد، بحسن الاستقبال والحفاوة التي شهدها منذ وطئت قدماه أرض المملكة العربية السعودية رغم ما يجدونه من ازدحام شديد خلال أوقات الذروة. وقال: أذهلنا جميعاً بالمستوى المتميز لهذا التنظيم الرائع لعدد هائل من الشخصيات العلمية والثقافية والسياسية التي استضافتها المملكة العربية السعودية ممثلة ببرنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مضيفاً: مهما أشدنا به تظل الكلمات عاجزة عن التعبير وقد لا تفي بما نكنه من الشكر والتقدير لهذا البلد المعطاء ولخادم الحرمين الشريفين، لما لمسناه من خدمات وتسهيلات كان لها أكبر الأثر في بعث الراحة والطمأنينة في نفوسنا. وأكد الخضر إن المملكة منذ نشأتها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- وهي تنتهج مبادئ الوسطية والاعتدال وتسعى لنشر قيم التسامح والتعايش بين الشعوب حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إضافة إلى مساهمة العلماء وطلبة العلم والأساتذة والباحثين والمفكرين في السعودية لدعم هذه المبادئ، مشيداً بالتوسع والتطور الذي يشهده الحرمان الشريفان والمشاعر المقدسة، والأعمال الإنسانية التي تصب في مصلحة الأمة الإسلامية.

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