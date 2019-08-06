حج / "الصحة" تواصل فعاليات حملة " حج بصحة " التوعوية



منى 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس

تواصل وزارة الصحة ، فعاليات حملتها "حج بصحة" التوعوية التي تنفذها في مكة المكرمة والمدينة المنورة وعدد من مناطق المملكة وصالات استقبال الحجاج في المنافذ البرية والجوية والبحرية.

وتهدف الحملة إلى تقديم النصائح والإرشادات الصحية للحجاج، حيث تسهم الحملة في زيادة الوعي الصحي عن صحتهم وسلامتهم أثناء تأدية مناسك الحج.

وبيَّنت الوزارة أن الهدف من الحملة هو اهتمامها وحرصها على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام، أثناء قيامهم بأداء مناسك الحج والاستفادة من الخدمات الطبية التي تقدمها لهم، سواء من خلال الرعاية الصحية الأولية، أو تقديم الاستشارات الطبية عبر عدد من الأطباء المختصين.

وأشارت "الصحة" إلى أنها خصصت ركنًا توعويًا يتضمَّن خدمة تزويد المستفيدين بمعلومات عن الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في الحجاج والمعتمرين وقياس العلامات الحيوية وفحص السكري، بالإضافة إلى معلومات إرشادية صحية قبل تأدية فريضة الحج وأثناها وبعدها، وكذلك عن أهمية الالتزام بالتطعيمات الأساسية والإلزامية، وأهمية الانضباط في أخذ الوصفات الدوائية في الأوقات المحددة، وغيرها من الأمور الصحية التي تهمُّ الحجاج وتعينهم -بإذن الله- على أداء مناسك الحج بسهولة ويُسر.

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23:34ت م

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