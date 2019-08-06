حج / قوات الدفاع المدني تكمل استعداداتها لخدمة ضيوف الرحمن



منى 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس

رفع معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبد الله العمرو الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على الرعاية والاهتمام والدعم الذي تحظى به مديرية الدفاع المدني، حتى أضحت تؤدي مهامها وخدماتها بمختلف مناطق المملكة بكل كفاءة واقتدار وفي مقدمتها الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة.

ونقل الفريق العمرو، خلال اللقاء السنوي بمنسوبي الدفاع المدني المشاركين بمهمة حج هذا العام الذي عقد اليوم بجامعة أم القرى، شكر وتقدير صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، لرجال الدفاع المدني كافة، منوهاً بالجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني في حماية الأرواح والممتلكات في ظل ما يجدونه من دعم ورعاية من القيادة الرشيدة.

وأكد معاليه أن قوات الدفاع المدني المشاركة في موسم حج هذا العام أكملت كافة الاستعدادات والجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، منوهاً بالتعاون والتناغم بين القطاعات المختلفة للدفاع المدني مما أسهم في سرعة جاهزيتها واستعدادها الدائم بروح الفريق الواحد، مثمناً الجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المشاركة في أعمال الحج من أجل إنجاح العمل والخطط الخاصة بقطاع الدفاع المدني وتلك التي يشترك فيها مع الجهات الأمنية الأخرى.

ونوه الفريق العمرو بأهمية الفرضيات التي تجريها قوات الدفاع المدني، التي تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والسلامة لضيوف الرحمن ومواجهة الحوادث والمخاطر المحتملة، ومحاصرة المسببات قبل وقوع الحوادث -لا قدر الله .

من جهته أثنى قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء حمود بن سليمان الفرج على كافه القطاعات التي تشرفت بخدمة ضيوف الرحمن , مشدداَ على أن أيام الحج القادمة تتطلب من رجال الدفاع المدني يقظة كاملة, واستعداداً فعال لمواجهة أي طارئ أو عارض , طيلة فترة بقاء الحجاج في المشاعر المقدسة.

وفي نهاية اللقاء فتح باب الحوار والنقاش وأجاب معالي مدير عام الدفاع المدني على الاستفسارات والموضوعات التي تم تداولها في اللقاء.

// انتهى//

23:27ت م

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