السعودية اليوم/ مدير التعليم بظهران الجنوب يعتمد7مدارس للطفولة المبكرة



ظهران الجنوب 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس

اعتمد مدير التعليم بظهران الجنوب سعيد هباش الوادعي مدارس الطفولة المبكرة وعددها سبع مدارس ،تقدم خدماتها التعليمية والتربوية لأطفال رياض الأطفال والصفوف الأولية "بنين وبنات"،وذلك ضمن خطة التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة.

وأكد الوادعي حرص إدارة التعليم على تفعيل خطط الوزارة الإستراتيجية في التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة بما يخدم التعليم في المملكة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية والتربوية للأجيال القادمة.

وأشار إلى أن من أهداف التوسع في مرحلة الطفولة المبكرة زيادة فرص التحاق الأطفال في مرحلة رياض الأطفال وتحسين جودة التعليم في هذه المرحلة من عمر الطلبة ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة وتنمية مهارات الأطفال وتكوين شخصيتهم وغرس الثقة فيهم”.

وأشار إلى أن اللجان المعنية عملت خلال الفترة الماضية على تجهيز المدارس المخصصة للطفولة المبكرة، راجيا من الله العون والسداد لمافيه صلاح فلذات أكبادنا .

//انتهى//

23:25ت م

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