حج / وزير الحج والعمرة يستقبل وزير الري والموارد المائية رئيس بعثة الحج المصرية



مكة المكرمة 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس

استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكة المكرمة اليوم، وزير الري والموارد المائية رئيس بعثة الحج المصرية الدكتور محمد عبد العاطي.

وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج مصر، والخدمات والتسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لحجاج بيت الله الحرام.

من جهته أشادرئيس بعثة الحج المصرية بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

// انتهى //

23:07ت م

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مكة المكرمة 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واساستقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكة المكرمة اليوم، وزير الري والموارد المائية رئيس بعثة الحج المصرية الدكتور محمد عبد العاطي.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج مصر، والخدمات والتسهيلات التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين لحجاج بيت الله الحرام.من جهته أشادرئيس بعثة الحج المصرية بجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لخدمة ضيوف الرحمن وما تقدمه من رعاية واهتمام للحجاج والمعتمرين والزوار، مثمّنًا دور وزارة الحج والعمرة وما تبذله في سبيل تقديم أرقى الخدمات للحجاج والمعتمرين والزوار.// انتهى //23:07ت م0328

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