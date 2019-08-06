حج / مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة يؤهل حاجين صينيين لإتمام مناسكهم



منى 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس

ضمن سعيها الحثيث على تمكين الحجاج من استكمال مناسكهم واتمام حجم, كثفت وزارة الصحة جهودها وسخرت إمكاناتها وكوادرها للوصول لهذا الهدف, ومن ذلك ما قام به مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة وذلك بتكثيف العلاج الطبيعي والتأهيلي لحاجين من الجمهورية الصينية .

ويستشفي الحاج الأول رجل يبلغ من العمر ( 56 عاماً ) من إصابة لحقة به في فقرات الرقبة مما أفقده جزء من القدرة على التحكم بحركته, وهو ما استدعى تكثيف العلاج له خلال الأيام الخمسة الماضية مما نتج عنه استعادة شبه تامة لقدرته على التحرك وإمكانية إتمام حجه بكل يسر وسهولة.

فيما تأتي الحالة الثانية لحاج يبلغ من العمر ( 62 عاماً ) أصيب بالتهاب حاد في فقرات الظهر مما أدى لعدم قدرته على المشي ليتم تنويمه بالمستشفى ,الذي قام بتقديم العلاج اللازم وتحديد جدول زمني للعلاج الطبيعي, بالإضافة الى تأمين حزام داعم للظهر مما ساعده على استعادة قدرته على المشي وبتحسن ملحوظ على مدى الأيام الأربعة الماضية .

// انتهى //

22:59ت م

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