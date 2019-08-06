حج / ١٤ لجنة تجندها الشؤون الإسلامية لخدمة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين



مكة المكرمة 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس

جندت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 14 لجنة في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للحج والعمرة والزيارة البالغ عددهم أكثر من 6500 حاج وحاجة من 79 دولة من مختلف دول العالم ، بمتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، سعياً لتقديم أرقى الخدمات بأعلى المستويات للضيوف.

وتتضمن اللجان الـ 14 اللجنة الإشرافية، واللجنة العلمية والشرعية، واللجنة الإدارية، ولجنة الشؤون الخارجية ، ولجنة الاستقبال والسفر ، ولجنة الإسكان، ولجنة الخدمات ، ولجنة المشاعر ، ولجنة النقل ، واللجنة الثقافية والإعلامية، ولجنة إفريقيا ، ولجنة حجاج فلسطين ، ولجنة المدينة المنورة ، ولجنة التقنية ، حيث تقدم تلك اللجان الكثير من الخدمات للضيوف ليؤدوا نسكهم بكل يسـر وسهولة واطمئنان ، ومن أبرز أعمالها التنسيق مع وزارة الخارجية

// انتهى//

22:56ت م

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مكة المكرمة 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسجندت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 14 لجنة في برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – للحج والعمرة والزيارة البالغ عددهم أكثر من 6500 حاج وحاجة من 79 دولة من مختلف دول العالم ، بمتابعة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، سعياً لتقديم أرقى الخدمات بأعلى المستويات للضيوف.وتتضمن اللجان الـ 14 اللجنة الإشرافية، واللجنة العلمية والشرعية، واللجنة الإدارية، ولجنة الشؤون الخارجية ، ولجنة الاستقبال والسفر ، ولجنة الإسكان، ولجنة الخدمات ، ولجنة المشاعر ، ولجنة النقل ، واللجنة الثقافية والإعلامية، ولجنة إفريقيا ، ولجنة حجاج فلسطين ، ولجنة المدينة المنورة ، ولجنة التقنية ، حيث تقدم تلك اللجان الكثير من الخدمات للضيوف ليؤدوا نسكهم بكل يسـر وسهولة واطمئنان ، ومن أبرز أعمالها التنسيق مع وزارة الخارجية السعودية والسفارات المعنية في الدول المرشحة للاستضافة ، وتأمين تذاكر السفر، و استخراج التأشيرات ، وتجهيز مقرات الإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومشعري منى وعرفات ، وتوفير وسائل النقل الحديثة والمكيفة ، والوجبات الغذائية والعناية الطبية ، والتنسيق مع وسائل الإعلام ، كذلك توفير حافلات ترددية من مقر الإقامة إلى المسجد الحرام على مدار الساعة ، وبرامج دعوية وعلمية مدعمة بمترجمين بلغات الحجاج.// انتهى//22:56ت م0324

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