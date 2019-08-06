حج / الهلال الأحمر يعزز جهوده بتدشين 19 وحدة إسعافية وورشة صيانة بمشعر مزدلفة



منى 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس

افتتح معالي رئيس الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم مساء اليوم ، المبنى الإداري و 19 وحدة إسعافية وورشة الصيانة وذلك بمجمع الإسناد للفرق الإسعافية بمشعر مزدلفة.

وقال الدكتور القاسم في تصريح لـ " واس " ، أن هذه الإضافة ستسهم في الرفع من مستوى الخدمة الإسعافية المقدمة لضيوف الرحمن ، مشيرًا إلى أن ورشة الصيانة جهزت بمختلف المستلزمات يديرها كادر فني للتعامل مع أي خلل وعطل يعترض إحدى مركبات الأسطول الإسعافي.

وأكد معاليه أن كوادر وآليات هيئة الهلال الأحمر بدأت منذ وقت مبكر في تقديم خدماتها الإسعافية لضيوف الرحمن ضمن خطة عملها لموسم حج 1440 هـ في مختلف المنافذ ودعم الجهود القائمة في الحرمين الشريفين وعلى امتداد الطرقات خاصة التي يسلكها الحجاج بالتنسيق مع مختلف القطاعات الصحية العاملة في الحج ، مشيراً إلى أن الهيئة جهزت 370 سيارة إسعاف في موسم حج هذا العام منها 80 سيارة تدخل الخدمة لأول مرة، وكلفت أكثر من 2500 كادر ما بين تخصصات صحية وأخرى فنية، إلى جانب المتطوعين المشاركين .

وقال الدكتور القاسم :" إن الهيئة تشارك سنوياً في موسم الحج وتدعم جهود القطاعات الصحية ومنها وزارة الصحة ،حيث تتولى عمليات العلاج في نفس الموقع ونقل الحالات التي تستدعي إلى المنشأة الصحية ، إلا أن ذروة العمل تكون في يوم عرفة ويوم العيد وطيلة أيام التشريق وفي المسجد الحرام خاصة أوقات طواف الإفاضة لضمان سلامة الحجاج.

وأكد أن هيئة الهلال الأحمر السعودي وفق رؤية المملكة 2030 عملت على زيادة عدد المراكز الإسعافية في المملكة خاصة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وازاها تأهيل كوادر تواكب هذا التوسع ، إضافة إلى تدشين " المسعف الإلكتروني " ، وخدمة " تتبع المركبات " في عدد من فروع الهيئة في مختلف المناطق في حين سيكتمل في الربع الأول من عام 2020 في بقية الفروع .

من جانبه أوضح مدير عام المشاريع والصيانة بهيئة الهلال الأحمر السعودي المهندس فهد بن سليمان الغنيم، أن مجمع الإسناد للفرق الإٍسعافية على مساحة 10 آلاف متر مربع على طريق محوري في مشعر مزدلفة ، يضم المبنى الإداري الرئيسي المكون من ثلاثة طوابق و 19 وحدة إسعافية كل وحدة مكونة من ثلاثة طوابق، وتتسع لثلاث سيارات إسعاف واستراحة للمسعفين إضافة إلى الخدمات المساندة.

وأفاد المهندس فهد الغنيم بأن المبنى الإداري الرئيسي يحتوى على مكاتب إدارية وقاعات تدريب وخدمات مساندة فيما تبلغ مساحة ورشة صيانة سيارات الإسعاف 2000 متر مربع تتسع بكامل طاقتها لـ 10 سيارات إسعاف ، مشيرًا إلى أن مجمع الإسناد بمشعر عرفة سيسهم في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج، وطوال العام لخدمة العاصمة المقدسة.

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22:53ت م

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