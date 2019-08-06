السعودية اليوم / مدني جازان يحذر من الاقتراب من مجاري السيول وعبور الأودية إثر الأمطار التي تشهدها المنطقة



جيزان 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى بن عبدالله القحطاني أنه تم نشر دوريات السلامة مع بداية الحالة المطرية التي شهدتها مدينة جيزان والعديد من محافظات المنطقة اليوم ، وسالت على إثرها كل من وادي جورا ووادي هراين بمحافظة الدائر بني مالك ووادي مسلة بمحافظة أحد المسارحة ووادي مشرف ووادي جازان وكانت جميعها بمجراها الطبيعي .

وحذر القحطاني المواطنين والمقيمين من الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول ومن عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنبا لأي مكروه لاسمح الله ، وذلك نظرا لما تشهده المنطقة من تقلبات جوية ، مشددًا على ضرورة اتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات ، ومتمنيا السلامة للجميع.

// انتهى //

22:41ت م

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