وزير الشؤون الإسلامية السعودي: المملكة تدعو للاعتدال والوسطية

أكد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، أن المملكة تدعو إلى نشر الاعتدال والوسطية والتحذير من الفتن والتكفير ومحاربة الإرهاب، وكل ما يعكر صفو الأمن والاستقرار لخدمة جميع الشعوب.

وذكر أن السعودية تعمل على تحقيق ما يرضي الله سبحانه وتعالى، وفق القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ومنهج السلف الصالح.





جاء ذلك في مستهل الكلمة التي ألقاها، الثلاثاء، خلال لقائه كبار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة من الشخصيات الإسلامية البارزة من مختلف دول العالم، حيث نقل لهم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، ودعائهما للحجاج بالقبول والتوفيق.

وقال الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ: "هذا اليوم المبارك الذي ألتقي فيه ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - الذي يشرف على هذه الاستضافة، مجدِّداً التأكيد على أننا في هذه البلاد الطاهرة نشرف ونسعد باستقبال ضيوف خادم الحرمين الشريفين".





وأضاف: "أنتم أيها الإخوة نخبة من العالم الإسلامي تشرفتم بأن تكونوا ممن اختيروا في ضيافة خادم الحرمين الشريفين، التي يُقصَد منها أولاً العناية بكم، وثانياً إنزالكم المنزلة التي تليق بكم من الاحترام والتقدير، لأنكم تمثلون شريحة كبيرة من أبناء الإسلام في جميع أنحاء العالم".

وأردف: "ما تقدّمه المملكة وما رأيتموه الآن وسترونه - إن شاء الله - من خدمات كبيرة، ما هي إلا ثمرة من ثمرات العهد السعودي المبارك منذ أن قام بتوحيد هذه البلاد المباركة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - ومن بعده أبناءه الملوك - رحمهم الله - إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين - حفظهما الله.

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وتفقّد وزير الشؤون الإسلامية مقار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.

وأوضح أن المملكة تدعو إلى نشر الاعتدال والوسطية، متخذةً من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهّرة دستوراً ومنهجاً، قائلاً: "إن ما رأيناه من عناية كبيرة جداً من لدن خادم الحرمين الشريفين لإخوانكم وأحبابكم الذين تم الاعتداء عليهم في بيتيْن من بيوت الله في نيوزلندا، ومن ذلك توجيهه باستضافة 200 من أسر المصابين وذوي الشهداء تقبّلهم الله بواسع رحمته، لهو مضرب المثل بما يكنه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لأبناء المسلمين في جميع دول العالم".

وتابع آل الشيخ: "إن رسالتكم للمسلمين جميعاً في كافة أصقاع الدنيا رسالة عظيمة، وخاصة في هذا الزمان وهذه الأوقات التي ترونها الآن، وما يُراد من الإساءة للإسلام والمسلمين بشتى السبل".

وبيَّن أن الإسلام بإذن الله سيبقى أبيضاً ناصع البياض كالمحجة البيضاء، ليلها مثل نهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك بفضل الله ثم بفضل ولاة أمرنا والعلماء الصالحين والمثقفين وأصحاب الفكر، الذين يعرفون مسؤوليتهم وما يتحملونه تجاه هذا الدين العظيم، وتجاه هذه الأماكن المقدسة التي ترعى المسلمين.





وأوضح أن حكومة خادم الحرمين الشريفين سخّرت كافة الإمكانات التي تعين حجاج بيت الله الحرام في أداء فريضة الحج بكل يسر وسهولة، مؤكداً أن المملكة أنفقت، هذا العام، مئات المليارات لخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وضيوف الرحمن.

من جانبهم أشاد عدد من كبار ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة بالجهود الكبيرة والمتواصلة التي يتعاهد بها خادم الحرمين الشريفين أشقاءه في مختلف دول العالم، ذاكرين أن هذا البرنامج حلقة وصل مع مختلف المؤثرين، ويسهم في توطيد العلاقات الأخوية بين جميع المشمولين بالاستضافة.

وجزموا بأن ما توفره المملكة من عطاءات وأعمال مباركة يعدّ محل تقدير من مختلف المسلمين بالعالم، الذين يفدون إلى المشاعر المقدسة ويرون الأعمال العظيمة والجهود المتواصلة التي تقدمها السعودية لخدمة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم أداء المناسك.

ورفع ضيوف البرنامج الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على استضافتهم، وما قُدِّم لهم من خدمات وتسهيلات منذ مغادرة بلادهم حتى وصولهم إلى المشاعر المقدسة، مثمنين دور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في تحقيق رسالة وأهداف البرنامج.

وتفقّد آل الشيخ مقار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة في مكة المكرمة، واطمأن على أوضاعهم والخدمات المقدمة لهم، كما التقى رؤساء اللجان العاملة.