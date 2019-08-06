شكرا لقرائتكم إغلاق مستودع لتخزين المواد الغذائية في صناعية السيح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-06 إغلاق مستودع لتخزين المواد الغذائية في صناعية السيح متابعات الخليج 365 - واس أغلقت بلدية الخرج اليوم أحد مستودعات تخزين المواد الغذائية في المنطقة الصناعية بمدينة السيح بسبب مخالفات الاشتراطات الصحية والنظامية.

وصادرت البلدية ما يزيد عن طن من اللحوم الفاسدة ، وتطبيق لائحة الغرامات بحدها الأعلى بحق المخالفات المضبوطة بموجب لائحة المخالفات المعتمدة.

ودعت بلدية الخرج المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية في أحياء مدينة السيح وضواحيها والمراكز والقرى التابعة لخدمات البلدية ، من خلال الاتصال على رقم الطوارئ 940 على مدار الساعة.









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