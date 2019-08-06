2019-08-06

التجارة: يمكن الاستفادة من الخدمات إلكترونيًّا خلال إجازة العيد

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت وزارة التجارة والاستثمار، أن يوم أمس الاثنين كان آخر يوم عمل رسمي لمراكز خدمات العملاء وفروع الوزارة.

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وأضافت التجارة أنه يمكن الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لإنجاز الأعمال خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقالت وزارة الخدمة المدنية في وقت سابق: إن إجازة عيد الأضحى المبارك في القطاع العام تبدأ بنهاية دوام أمس الاثنين 4 ذي الحجة، وستكون العودة للعمل يوم الأحد 17 ذي الحجة من العام 1440هـ وفقًا لتقويم أم القرى.

ولفتت الخدمة إلى أنه يجوز تعويض من يكلف بالعمل خلال أيام العطلات الرسمية بإجازة بدلًا من مكافأة العمل الإضافي، وذلك وفق الضوابط الآتية: أن يكون التعويض بمعدل يوم عمل مقابل يوم إجازة، عدا يوم العيد واليومين اللذين بعده فيكون التعويض على أساس اليوم بيومين.