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أمطار غزيرة وغبار غدًا والأرصاد تعلن التفاصيل

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2019-08-06

أمطار غزيرة وغبار غدًا والأرصاد تعلن التفاصيل

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء.

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وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على جازان والباحة وعسير، وكذلك منطقة مكة المكرمة وتشمل المشاعر المقدسة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

وتابعت الأرصاد أن طقس يوم غد سيشهد نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والحدود الشمالية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.





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