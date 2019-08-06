- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم أمطار غزيرة وغبار غدًا والأرصاد تعلن التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
أمطار غزيرة وغبار غدًا والأرصاد تعلن التفاصيل
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأربعاء.
وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على جازان والباحة وعسير، وكذلك منطقة مكة المكرمة وتشمل المشاعر المقدسة، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق.
وتابعت الأرصاد أن طقس يوم غد سيشهد نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية والحدود الشمالية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر أمطار غزيرة وغبار غدًا والأرصاد تعلن التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.