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2019-08-06 عقوبات أمريكية على اللبناني فادي سرحان لعلاقته بحزب الله متابعات الخليج 365 - متابعة أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على اللبناني فادي سرحان؛ لعلاقته بميليشيا حزب الله. Advertisements وتتهم وزارة الخزانة الأمريكية منذ العام 2015 وكيل مشتريات حزب الله فادي حسين سرحان، وشركته بتوفير الدعم المادي لتعزيز القدرات العسكرية لميليشيا حزب الله، بحسب “العربية”. وقبل وقت سابق، فرضت واشنطن رزمة عقوبات جديدة ضد حزب الله طالت للمرة الأولى نائبين في البرلمان اللبناني ومسؤولًا أمنيًّا رفيعًا.









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