فيديو.. تركي الشبانة يدشن موفي سينما في جدة بـ15 شاشة

2019-08-06

متابعات الخليج 365 - جدة

دشن وزير الإعلام، تركي الشبانة، مساء اليوم الثلاثاء، موفي سينما في مجمع العرب بجدة.

وفي وقت سابق، وقعت المراكز العربية وموفي سينما، اتفاقية لإطلاق صالات سينما في عدد من مدن المملكة، وتشمل في مرحلتها الأولى، 5 مجمعات سينمائية خلال 2019 في كل من جدة والرياض والدمام والظهران، و10 مجمعات سينمائية إضافية خلال 2020 في 8 مدن.

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وشهدت جدة افتتاح أول سينما تحت علامة موفي سينما، حيث توفر الصالة 15 شاشة سينما بتقنيات متعددة وبأحجام مختلفة.