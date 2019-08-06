اخبار السعوديه

مستشفيات المشاعر تواجه الإجهاد الحراري في الحج بمراوح الرذاذ

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم مستشفيات المشاعر تواجه الإجهاد الحراري في الحج بمراوح الرذاذ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-06

مستشفيات المشاعر تواجه الإجهاد الحراري في الحج بمراوح الرذاذ

متابعات الخليج 365 - واس

رفعت “الصحة” من جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية بالمشاعر المقدسة للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال أيام الحج في المشاعر المقدسة، وجهزت أقساماً خاصة في مستشفيات المشاعر ومراكزها الصحية في منى وعرفات, ووفرت فيها عدد كبير من مراوح الرذاذ بالماء، التي أثبتت فعاليتها في التعامل مع حالات الإجهاد الحراري.
وبدأت “الصحة” منذ وقت مبكر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بتنفيذ برامج توعوية وتثقيفية لجميع الحجاج والمعتمرين عن أفضل سبل تجنب الإجهاد الحراري من خلال البعثات الطبية ووسائل النقل المختلفة، وذلك بعدد من اللغات المختلفة، بالإضافة إلى وضع برامج توعوية لحجاج الداخل والخارج فور وصولهم، وذلك حول كيفية التعامل مع حالات الإجهاد الحراري.
وكانت “الصحة” قد انتهت من تحديث جميع الأجهزة لخدمة الحجاج، كما نفذت عدداً من الدورات والتدريب الميداني للعاملين بهذه المرافق الصحية للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري، وآلية علاجها وطرق نقلها.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مستشفيات المشاعر تواجه الإجهاد الحراري في الحج بمراوح الرذاذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا