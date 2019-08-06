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ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يتباحثان مستجدات إقليم كشمير

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الان تتابع ولي العهد ورئيس وزراء باكستان يتباحثان مستجدات إقليم كشمير والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من دولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.

وجرى خلال الاتصال بحث تطور الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها.

كما اطلع سمو ولي العهد خلال الاتصال من رئيس الوزراء الباكستاني على آخر المستجدات في إقليم كشمير.

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