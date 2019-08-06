شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الأمن العام: الخطط الأمنية تسير وفق المخطط لها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

أكد مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي أن خطط أمن الحج التي اعتمدها وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، تسير وفق ما خطط لها، خصوصا أنها بنيت على دراسات علمية وعملية في إدارة الحشود، وسبقها العديد من اللقاءات وورش العمل، اتخذت من الرؤية العلمية والخبرات الميدانية المتراكمة لدى الجهات الأمنية العاملة في الحج منهجا للتطوير والتحديث.

جاء ذلك أثناء جولة مدير الأمن العام مساء اليوم (الثلاثاء) لقيادة إدارة وتنظيم المشاة بمشعر منى، يرافقه عدد من قيادات قوات أمن الحج، وفي مستهل الجولة نقل لمنسوبي القيادة تحيات وزير الداخلية، مؤكداً أهمية الأدوار التي يقومون بها لخدمة ضيوف الرحمن، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية البذل والإخلاص بالعمل، واحتساب الأجر من الله سبحانه وتعالى.

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عقب ذلك، تفقد ومرافقوه ركن العمليات المشرف على إدارة وتنظيم المشاة، واستمع إلى شرح مفصل عن الخطط التنظيمية والإعدادية التي سيتم تنفيذها في حج هذا العام، فيما قدم عدد من قادة القيادة شرحا مفصلا عن خططهم التشغيلية والتنفيذية التي تكفل بإذن الله التسهيل على ضيوف الرحمن وتحد من الكثافات وتحويل المسارات.

عقب ذلك تفقد مدير الأمن العام الإدارات الفرعية بقيادة تنظيم المشاة في طلعة صدقي الشمالية كذلك مجر الكبش، الشعبين في الطريق الرابع والخامس بمنى، طريق الملك فهد، والنفق الجديد، سوق العرب، جسر الملك فيصل والجسر المظلل، خروجاً من بوابة 70 على مثلث الملك فيصل.

ثم التقى مدير الأمن العام بمنسوبي إدارة وتنظيم المشاة واستمع إلى تطلعاتهم بنجاح حج هذا العام.

من جانبه، عبر مساعد قائد قوات أمن الحج لإدارة وتنظيم المشاة اللواء عبدالرحمن المشحن عن سعادته بهذه الجولة التي قام بها مدير الأمن العام، وقال إنها تأتي من أجل الوقوف على مجمل الاستعداد والتجهيز لاستقبال ضيوف الرحمن في مشعر منى والاطلاع على مجمل الخطط التي تم اعتمادها وآليات تنفيذها، كما أنها تحمل الكثير من الفوائد التي نلمس أثرها في واقعنا العملي كونها أتت من قائد محنك متمرس وفي وقت مناسب للاطمئنان على مستوى الجاهزية ولرفع الروح المعنوية لكافة العاملين في هذه القيادة، مبتهلا للعلي القدير أن يكلل الجهود للحفاظ على أمن وأمان ضيوف الرحمن.