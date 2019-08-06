شكرا لقرائتكم خبر عن بنتن يُدشِّن «منصة الحج الذكية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد سميح (مكة المكرمة)

دشن وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بن صالح بنتن، اليوم (الثلاثاء)، مشروع منصة الحج الذكية، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ووكلاء الوزارة، ورئيس مجلس إدارة مطوفي حجاج الدول العربية المهندس عباس قطان، ونائبه الدكتور محمد بياري.

واطّلع الدكتور بنتن على الخطة التشغيلية للمنصة في مرحلتها الأولى التي تتضمن عددا من الخدمات الإلكترونية المتطورة التي ستحدث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والقطاعات العاملة في الحج.

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وأوضح وزير الحج والعمرة أن مشروع منصة الحج الذكية يتضمن في مرحلته الأولى خدمة بطاقة الحج الذكية وهي بطاقة موحدة لجميع الحجاج، تحتوي على معلوماتهم الشخصية والطبية والسكنية يمكن قراءتها عبر تطبيق على الأجهزة الذكية يتم ربطه مباشرة عبر تقنية (اتصال المجال القريب NFC) للمساعدة في إرشاد الحجاج التائهين لمقر إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، والتحكم بدخولهم للمخيمات والمرافق المختلفة، والحد من الحج غير النظامي.

وأوضح أن إطلاق منصة الحج الذكية يأتي تحقيقا لتطلعات القيادة الرشيدة وتماشيا مع رؤية المملكة 2030 التي تؤكد على الالتزام بتطوير وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين لتسهيل أداء مناسكهم من خلال التقنيات المتنوعة مشيرا إلى أن خدمات منصة الحج الذكية ستسهم بشكل فعال في الارتقاء بمنظومة الحج والعمرة لما تحتويه المنصة من تقنيات وبنية تحتية متطورة ستسهم بإذن الله تعالى في تيسير أداء المناسك بكل يسر وسهولة وفي الوقت نفسه ستساعد الجهات المعنية على أداء واجبها بأكمل وجه، حيث إن العدد المستهدف من الحجاج بالبطاقة الذكية هو 100 ألف حاج خلال موسم هذا الحج، على أن يتم زيادة العدد إلى حدّه في المواسم القادمة ليغطّي مليونين ونصف المليون حاج بإذن الله.

يذكر أن المنصة تتضمن أيضا عددا من الخدمات الأخرى كبطاقة الحج البنكية وشبكة إنترنت الأشياء (IOT) التي تشكّل البنية التحتية لمنصة الحج الذكية ومنظومة كاميرات مراقبة الحشود باستخدام الذكاء الاصطناعي ومركز مراقبة التفويج وإدارة الحشود.