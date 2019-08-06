شكرا لقرائتكم خبر عن اللواء الضبيب لـ«الخليج 365»: إجراءات لسرعة تفتيش المركبات.. والمتسللون في قبضتنا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الداني (جدة)

رفع مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن الطرق اللواء خالد الضبيب وتيرة التحدي للمخالفين المتحايلين للدخول إلى مكة المكرمة في موسم حج هذا العام، إذ أكد أن القوات الخاصة لأمن الطرق أحكمت طوقاً أمنياً حول مكة المكرمة، واتخذت إجراءات عديدة تحول دون دخول المخالفين إلى مكة المكرمة. وقال في حوار لـ«الخليج 365»: أقول للمخالفين اختصروا على أنفسكم عناء الرحلة فلن يدخل أي شخص إلا بموجب تصاريح رسمية. وبين الضبيب أن القوات الخاصة لأمن الطرق اتخذت عدداً من الإجراءات تكفل سلاسة دخول المركبات إلى مكة المكرمة تسهيلاً للداخلين إليها وتخفيفاً على الأهالي ومرتادي الطرق باستخدام التقنيات الحديثة التي تستخدم لأول مرة هذا الموسم، فضلاً عن إجراءات أخرى تكفل سرعة تفتيش المركبات والتأكد من حمل أصحابها تصاريح رسمية تخولهم الدخول إلى مكة المكرمة. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

• ما الإجراءات التي تقوم بها «أمن الطرق» لتسهيل حركة المركبات؟

•• نقوم بعدد من الإجراءات للخروج بحركة دخول سليمة وآمنة لمكة المكرمة من خلال التنعيم أو طريق الطائف السريع أو طريق جدة السريع أو طريق جدة القديم أو طريق المدينة المنورة، وهناك مهمة خاصة بنقاط التهدئة التي تعنى بإعطاء بعض الإرشادات لمستخدمي الطريق من الحجاج سواء سائقي الحافلات أو السيارات الخاصة الذين يقدمون إلى مداخل العاصمة ثم تقوم الجهة المختصة بحجز مركباتهم ونقلهم إلى مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة بواسطة وسائل النقل العام، ويوكل للقوات الخاصة لأمن الطرق أيضاً بعد انتهاء الحج مهمة تأمين عودة الحجاج إلى ديارهم كما استقبلناهم.

• ما مستجدات خطة القوات الخاصة لأمن الطرق في موسم حج هذا العام؟

•• ما يطبق هذا العام مشابه للذي قبله، إضافة إلى تلافي بعض الدروس المستفادة ومعالجة بعض الفجوات التي حصلت في الماضي، ولكن الخطة هي نفسها العام الماضي التي أبرزت نتائج طيبة.

تتركز الخطة على منع كافة الحجاج غير النظاميين من دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة على عدد 5 محاور من خلال 11 مركزاً للضبط الأمني.

• هل تم ضبط حجاج مخالفين حتى هذا الوقت؟

•• يوجد مخالفات حجاج حاولوا الدخول إلى مكة المكرمة دون تصريح، وغالبية من يضبطون يتسللون عبر الطرق الترابية غير المعبدة، ورجال الأمن لهم بالمرصاد وتم ضبطهم كافة.

• ما التقنيات الحديثة التي يتم استخدامها من قبلكم لتسهيل العمل؟

•• القوات الخاصة لأمن الطرق يوجد لديها كافة التقنيات الحديثة المساعدة في أداء مهماتها، منها أجهزة بنان، كاشف، وقراءة التصاريح للتأكد من مدى صلاحيتها، ونتعامل فيها إلكترونياً، وحققت نجاحاً وسرعة في إنجاز العمل.

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• وما الجديد الذي تم تطبيقه من قبلكم هذا العام؟

•• أجهزة قراءة اللوحات مباشرة في نقاط الضبط الأمني، إذ إن جميع المسارات الحالية لدينا فيها زملاء في المراقبة التلفزيونية داخل مركز العمليات والمراقبة يتأكدون من بيانات السيارات وأنه لا توجد سيارات مطلوبة تسلك النقاط المحيطة بمكة المكرمة وجميعها محكمة بإذن الله.

• هل تتم الاستعانة بالأقمار الصناعية لضبط المخالفين؟

•• لم نصل إلى استخدام الأقمار الصناعية، لكن يوجد لدينا غرفة مراقبة في مركز العمليات المتنقل كاميرات تمسح على مدى 500 متر بكل اتجاه 360 درجة تساعدنا كثيراً، ولكن دورياتنا ذات الدفع الرباعي تكون عادة في مناطق مرتفعة تساعدنا في عمليات كشف المنطقة، ولدينا تواجد كثيف مما لا يستدعي الاستعانة بالأقمار الصناعية وغير ذلك، التواجد الكثيف يغنينا في الوقت الراهن عن الحاجة إلى الاقمار الصناعية والكاميرات الضوئية.

• هل هناك تعامل خاص مع عمليات الضبط الليلي؟

•• نعم، نستعين بالحلول الهندسية، وهي من ضمن العوامل التي نعمل عليها من العقوم الترابية وإيجاد المعوقات للسيارات لعدم تجاوزها النقاط، أما بالنسبة لخطوط التسلل إلى مكة المكرمة فنكاد نكون مسيطرين عليها 100%.

• ماذا عن التكامل مع بقية الأجهزة المعنية بخدمة الحجاج؟

•• لدينا تعاون مع جميع الجهات المشاركة كهيئة الإحصاء وهيئة الغذاء والدواء وهيئة النقل العام ونعطيهم الفرصة، ويوجد تناغم كبير جداً مع جميع الجهات المشاركة، وكل هذا يصب في مصلحة الحاج، والحكومة أولت كل اهتمامها ووفرت كافة الإمكانات المادية والبشرية لخدمة الحجاج ووصولهم بكل يسر وسهولة.

• هل هناك توجيهات لتسهيل دخول الأهالي إلى مكة المكرمة وانسيابية الحركة في النقاط؟

•• نضع هذا في عين الاعتبار، وهو من ضمن الدروس المستفادة من الأعوام الماضية، أصبحنا نعمل على وجود 6 أفراد ليتم تفتيش عدد من السيارات في وقت واحد داخل المسار والتأكد من وثائقها مما يخفف عمليات الارتداد في المسارات والازدحام، كما يتم تكثيف الضباط والافراد على المسارات، وهو يساعدنا كثيراً في تسهيل الحركة ودخول السيارات بانسيابية.