شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة عسير» تُدشِّن العيادات المتنقلة في «موسم السودة» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها)

دشَّنت «صحة عسير» ممثلة بقطاع أبها الصحي، مشاركة عربة العيادات الطبية المتنقلة في «موسم السودة»، تنفيذاً لتوجيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال ، ومتابعة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري.

وأوضح مدير قطاع أبها الصحي عائض عسيري، أن العربة تضم فريق طبي متكامل يتألف من طبيب عام، وطبيب أسنان، وصيدلي، وفني أشعة، وتمريض، ومجهزة بعيادة أسنان، وعيادة طبيب عام، ومنطقة لقياس العلامات الحيوية، وغرفة أشعة ومختبر.

وبيَّن عسيري، أنه تم خدمة قرابة 179 مراجعاً خلال اليوم الأول، حيث قُدِّمت لهم الخدمات العلاجية والوقائية والاستشارات الطبية والتوعية الصحية، ويستمر عمل العربة يومياً من الساعة 2 ظهراً وحتى الـ 10 مساءً، بما في ذلك يومي الجمعة والسبت.