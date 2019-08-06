شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يُوجِّه باستمرار العمل خلال إجازة العيد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

وجَّه أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، بتكليف عدد من الموظفين بالتواجد على رأس العمل طيلة فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، لتيسير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.

وأكد الأمير فيصل بن نواف، أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، وحرصهما على كل ما من شأنه خدمة المواطنين والمُقيمين.

ويُتابع أمير المنطقة الخدمات المُقدمة للحجاج في منفذ جمرك الحديثة أثناء دخولهم وحتى مغادرتهم بعد أدائهم مناسك الحج، داعياً الله أن يتقبل حجهم وصالح أعمالهم.