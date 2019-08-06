اخبار السعوديه

أمير الجوف يُوجِّه باستمرار العمل خلال إجازة العيد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الجوف يُوجِّه باستمرار العمل خلال إجازة العيد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات)

وجَّه أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها، بتكليف عدد من الموظفين بالتواجد على رأس العمل طيلة فترة إجازة عيد الأضحى المبارك، لتيسير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم.

وأكد الأمير فيصل بن نواف، أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، وحرصهما على كل ما من شأنه خدمة المواطنين والمُقيمين.

ويُتابع أمير المنطقة الخدمات المُقدمة للحجاج في منفذ جمرك الحديثة أثناء دخولهم وحتى مغادرتهم بعد أدائهم مناسك الحج، داعياً الله أن يتقبل حجهم وصالح أعمالهم.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير الجوف يُوجِّه باستمرار العمل خلال إجازة العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا