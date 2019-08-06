شكرا لقرائتكم خبر عن أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ الفاخري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

اطمأن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على صحة الشيخ سداد بن محمود الفاخري، أحد أعيان منطقة تبوك الذي يرقد على السرير الأبيض بمستشفى الملك فهد التخصصي.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها الأمير فهد بن سلطان اليوم (الثلاثاء)، حيث كان في استقباله مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله الغامدي، وأبناء الشيخ سداد الفاخري.

وأعرب أبناء الفاخري عن بالغ شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك على هذه اللفتة الإنسانية الغير مستغربه، ومتابعته المستمرة لوالدهم التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم.