شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تفريغ باخرة الـ50 ألف طن مساعدات زراعية سعودية للسودان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد سكوتي (جدة)

دشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، اليوم (الثلاثاء) تفريغ باخرة المساعدات السعودية التي وصلت إلى ميناء بورتسودان أخيرا، وعلى متنها أكثر من 50 ألف طن من الأسمدة والمدخلات الزراعية والمغذيات الزراعية (اليوريا)، وذلك لإنقاذ الموسم الزراعي بالسودان.

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وتجيء الشحنة استمرارا للمواقف الأخوية والمستمرة لمساندة شعب السودان الشقيق في أزمته الحالية، ولتخفيف العبء عن المزارعين من أبناء السودان.

وكانت السعودية والإمارات بادرتا بمساندة الشعب السوداني بدعمه بمساعدات مالية بمبلغ 3 مليارات دولار (مناصفة)، منها 500 مليون دولار وديعة في بنك السودان المركزي لدعم الاقتصاد وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني.

وينطلق هذا الدعم المباشر للشعب السوداني من عمق العلاقات بين شعبي الدولتين والشعب السوداني والمصير المشترك الذي يربطهم، واستنادا إلى تاريخ طويل من العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط بين شعوب الدول الثلاث في كافة النواحي.