ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.

وجرى خلال الاتصال بحث تطور الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها.

كما اطلع ولي العهد خلال الاتصال من رئيس الوزراء الباكستاني على آخر المستجدات في إقليم كشمير.