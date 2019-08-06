خرائط تفاعلية للحركة المرورية بالحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فيصل السلمي - مكة المكرمة

سعيا لتوفير سبل الراحة والسلامة لحجاج بيت الله الحرام وكل ما يمكنهم من تأدية فريضتهم بكل يسر وسهولة، أطلقت قيادة أمن الحج لشؤون المرور تطبيق الخرائط الخاصة بالحركة المرورية لحج العام الحالي.

ويتضمن التطبيق معلومات تفصيلية عن خرائط الحركة المرورية للحج، بما فيها الإرشادات الخاصة بنقل الحجيج بواسطة الحافلات والسيارات الخاصة، والبيانات الصادرة من الأمن العام المتعلقة بنقل الحجاج ومخطط الحركة المرورية خلال موسم الحج.

ويمكن التطبيق ضيوف الرحمن من تصفح وطباعة الخرائط التفاعلية الخاصة باتجاهات الحركة المرورية في مكة المكرمة وأثناء عمليات تصعيد ونفرة الحجيج من مشاعر منى وعرفات ومزدلفة.