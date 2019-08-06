القحطاني يؤكد جاهزية وحدات القوات المسلحة المشاركة في الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بحث قائد منطقة الطائف قائد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج، اللواء الركن محمد القحطاني، مع قادة الوحدات المشاركة في مهمة الحج الجاهزية التامة لأداء المهمة، واستمع لإيجاز عن مهام كل قوة.

وأكد قائد وحدات القوات المسلحة المشاركة في مهمة الحج أن مشاركة وزارة الدفاع في حج هذا العام تأتي مكملة لدور بقية قطاعات الدولة ليكون موسم الحج ناجحا بكل المقاييس، مشددا على أن التوجيهات السامية من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين نصت على تقديم جميع التسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.

وأبان أن قيادة منطقة الطائف مكلفة بالإشراف المباشر على جميع الوحدات المسلحة التابعة لوزارة الدفاع، وتشكيل غرفة عمليات مرتبطة بقائد قوة أمن الحج لتنفيذ الخطة الأمنية لموسم حج هذا العام، كما تستضيف الحجاج من منسوبي وزارة الدفاع من مختلف القطاعات، وتقديم الرعاية الصحية والطبية لجميع الحجاج في المشاعر المقدسة من خلال المستشفيات الثابتة والميدانية ونقاط الإسعاف التابعة للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، لافتا إلى اكتمال الترتيبات اللازمة لاستقبال ضيوف الوزارة، حيث شكلت قوة متكاملة للقيام بهذا الواجب. وحث اللواء القحطاني الجميع على بذل الجهود اللازمة لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر.