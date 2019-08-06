السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة بالشراكة مع مركز حي العتيبية التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة ونادي الحي التابع لإدارة التعليم بمنطقة مكة دشن مشروع تعظيم البلد الحرام برنامج «الضيافة المكية»، بمقر مدرسة الإمام البخاري الابتدائية بمكة. وأوضح المشرف العام على المشروع الدكتور طلال أبوالنور أن البرنامج يأتي ضمن برامج مشروع تعظيم البلد الحرام مع شركائه الهادف إلى إشاعة معاني الضيافة المكية والإسهام في تحقيق أهداف برنامج «خدمة ضيف الرحمن» أحد برامج رؤية المملكة 2030، كما يهدف إلى إعادة كتابة التاريخ المكي، حيث كان أهل مكة المكرمة يكنسون الطرق ويضيئونها للحجيج ويقيمون لهم الموائد ويخرجون مع أطفالهم لاستقبالهم ويعلمونهم المناسك ويدلونهم على المسالك، مبينا أن البرنامج يقدم هدايا للحجيج، ويقدم واجب الضيافة، كالمشروبات الساخنة والباردة والوجبات الجافة علاوة على إقامة معرض معرفي يوضح رسالة حملة «مكة كلها حرم».



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كانت هذه تفاصيل خبر برنامج «الضيافة المكية» يضيء طرق الحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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