«ولادة مكة» يشهد أول صرخة بريئة في الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - منى

انطلقت صرخة بريئة معلنة قدوم أول مواليد حج هذا العام في مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة. وذكرت وزارة الصحة أن حالة الولادة لحاجة أفغانية (33 عاما)، أنجبت طفلا أطلقت عليه «محمد»، يعد أول مواليد الحج لهذا العام 1440.

وأوضحت أن المستشفى يسعى جاهدا لتوفير الاحتياجات الرئيسة للمرضى قاصدي بيت الله الحرام، لتقديم أرقى الخدمات وفق أعلى مستويات العناية والراحة، تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة.

من جهتها عبرت الحاجة الأفغانية عن شكرها لوزارة الصحة ممثلة في مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة على العناية والخدمات الفائقة التي قدمت لها.