عيادات خيرية لتوعية الحجاج وعلاجهم من التدخين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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دشنت جمعية «كفى» بمكة المكرمة أمس مشروعها التوعوي بجوار ساحات الحرم المكي الشريف «معا ليكون الحرم بيئة نقية» بشراكة استراتيجية مع مؤسسة أبوغزالة الخيرية لتوعية الحجاج بمخاطر التدخين.

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وأفاد مدير الجمعية المشرف على المشروع إبراهيم الحمدان بأن مشروع «معا ليكون الحرم بيئة نقية» يدخل عامه الثالث، بهدف توعية ضيوف الرحمن بأضرار التدخين، موفرا لهم فرصة الإقلاع عنه في مثل هذه المواسم الإيمانية مع توزيع الكروت التثقيفية والسواك للحجاج والزوار.

وبين الحمدان أن المشروع يتكون من مرحلتين، الأولى بجوار ساحات الحرم، والثانية بمشعر منى، بمعرض توعوي وعيادة علاجية لمساعدة الراغبين في الإقلاع عن التدخين عبر أجهزة حديثة وأدوية خاصة، وهو بالشراكة بين وزارة الحج والعمرة وبرنامج مكافحة التدخين بوزارة الصحة، وإشراف اللجنة الرئيسة للتوعية بأضرار التدخين بإمارة مكة، والرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

يذكر أن عدد المستفيدين من المشروع خلال رمضان الماضي الذين حصلوا على بروشورات توعية ومساويك بديلة عن السجائر بلغ 141 ألف معتمر وزائر، فيما كانت حصيلة السجائر التي تخلصوا منها أكثر من 61 ألف سجارة.