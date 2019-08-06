نظام ذكي لإدارة معدات النظافة في الحج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تطبق أمانة العاصمة المقدسة نظاما متطورا لإدارة معدات النظافة خلال حج هذا العام، وذلك في إطار سعي وزارة الشؤون البلدية والقروية لتوفير البيئة الصحية الآمنة لحجاج بيت الله الحرام في جميع مناطق الحج.

وشرعت الأمانة في تطبيق نظام متابعة النظافة الذكي SWS للاستفادة من التقنية الحديثة، وذلك من خلال إنشاء غرفة عمليات خاصة للمراقبة الالكترونية لخدمات النظافة في العقود الخمسة لمتابعة حركة جميع المعدات وتفريغ الحاويات وتسديد البلاغات وتحضير العمالة إضافة إلى المتابعة اللاسلكية.

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وشملت التحديثات التطويرية عددا من المعدات والآليات لضمان مواكبة موسم الحج بتجهيزات قادرة على العمل وفق احتياجات الموسم ومتطلباته، حيث جرى تأمين مادة صديقة للبيئة ترش على النفايات داخل المخازن الأرضية لتمنع صدور الروائح الكريهة عن طريق تأخير تفاعل مكونات النفايات في موسم الحج لضمان تجنيب الحجاج مخاطر تلك الروائح والتأثيرات التي تنتج عنها.

وشهد هذا الموسم ترقيم عقود النظافة الخمسة واختيار لون معين لكل عقد لتسهيل معرفة العمالة والمعدات في الميدان، وتسهيل عمل المراقبين الميدانيين في موسم الحج للقيام بالأعمال المناطة بهم بيسر وسهولة.

كما تضمنت التحديثات توفير عربات قلاب كهربائي صغير صديقة للبيئة لاستخدامها في المناطق المزدحمة حول المسجد الحرام ومنشأة الجمرات.

من المعدات المطورة