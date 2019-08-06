ضيوف خادم الحرمين من أفريقيا يمتدحون التسهيلات المقدمة للحجاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعرب عدد من العلماء والدعاة الأفارقة من ضيوف خادم الحرمين الشريفين لموسم حج هذا العام عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للرعاية والعناية التي يوليها لحجاج بيت الله الحرام وللحرمين الشريفين وقاصديهما وتوفير كامل الخدمات لهم ليتمكنوا من أداء مناسك الحج في راحة وأمن.

وعبر الداعية محمد سيسي من غينيا بيساو عن سعادته بما شاهده من استعدادات وخدمات عظيمة سخرتها هذه البلاد المباركة لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكدا أن التقاء العلماء في موسم الحج له نتائج عظيمة في وحدة المسلمين، مثنيا على جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين.

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من جانبه ثمن مدير مركز تحفيظ القرآن في السنغال دومبيا دار مان دعم المملكة لقضايا الإسلام والمسلمين في أفريقيا، مؤكدا أن المملكة تبذل جهودا رائدة لخدمة ضيوف الرحمن والتيسير عليهم، وما هذه الاستضافة الكريمة إلا دليل وبرهان واضح على الاهتمام بالعلم والعلماء ووحدة المسلمين.

فيما أبدى إمام الجامع الكبير بالكاميرون حامد أبوبكر إعجابه بالمشروعات والتوسعات العملاقة المنفذة في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة وبالخدمات والتسهيلات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام إضافة إلى المستوى الراقي في تقديم الخدمات على جميع المستويات التي تعكس صورة مشرفة لما تبذله الدولة من خدمة وعناية بالحجاج والمعتمرين والزوار.

ونوه الداعية وإمام الجامع الكبير بجزر القمر قاسم مصباح بما تقدمه من خدمات ومساعدات إنسانية في أفريقيا والعالم أجمع ودورها الريادي في نشر الاعتدال والتسامح، سائلا الله تعالى أن يوفق حكومة هذه البلاد الطاهرة لكل خير.

فيما عبر إمام جامع الاجتهاد بالجابون ومدر دنحار عن سروره بهذه الاستضافة التي ستتيح الالتقاء بعدد من علماء هذه البلاد المباركة لمناقشة سبل تعزيز كل ما يخدم الدعوة الإسلامية في العالم وفي أفريقيا على وجه الخصوص، مؤكدا التقارب بين العلماء والدعاة في أفريقيا والمملكة في خدمة القضايا الإسلامية.