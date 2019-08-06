مبادرة طريق مكة تخدم 5400 حاج في مطار قرطاج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قدم الفريق العامل ضمن مبادرة طريق مكة خدماته لنحو 5400 حاج تونسي حتى الآن، فيما تواصل عملها وتقديم خدماتها لوفود الحجاج التونسيين المغادرين عبر مطار تونس قرطاج الدولي في العاصمة التونسية، من خلال تسهيل إجراءات سفر الحجاج إلى المملكة.

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وأثنى الحجاج التونسيون المغادرون على هذه المبادرة التي وضعتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة حجاج بيت الله الحرام، معربين عن سعادتهم بالأخبار التي وصلتهم ممن سبقهم من الحجاج إلى المملكة، الذين عبروا عن فرحتهم بالأريحية التي وجدوها في مطارات الوصول، ومرونة الإجراءات هناك، والتي لم تستمر إلا دقائق معدودة.

من جهته أكد مشرف فريق المبادرة في مطار تونس قرطاج الدولي، المقدم محمد العتيبي، نجاح المبادرة المطبقة للمرة الأولى في تونس هذا العام مع مواصلتها لليوم الـ15 على التوالي تقديم خدماتها للحجاج، مشيرا إلى أن المبادرة قدمت خدماتها لـ5 آلاف حاج، أتمت إجراءات سفرهم بكل يسر وسهولة بداية من إصدار تأشيرات الدخول إلى المملكة، مرورا بمنظومة من التسهيلات في إجراءات الجمارك والجوازات، إضافة إلى تيسير المتطلبات الصحية وتنظيم ونقل الأمتعة إلى سكن الحجاج، ومن ثم التوجه مباشرة إلى مقر إقامتهم دون الخضوع للإجراءات الروتينية في المطار.

وقال العتيبي «إن اللجنة الإشرافية وفرت كامل التجهيزات البشرية والفنية من أجل استقبال حجاج بيت الله الحرام قبيل صعودهم الطائرات لفحص وثائق سفرهم وتسجيل بيانات دخولهم بالحاسب الآلي للإسهام في توجههم فور وصولهم مطارات المملكة إلى مواقع إقامتهم».