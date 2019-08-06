القيادة تعزي أمريكا ومصر في ضحايا الحوادث الإرهابية بتكساس وأوهايو والقاهرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية عزاء ومواساة، لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، إثر حادثتي إطلاق النار اللتين وقعتا في ولايتي تكساس وأوهايو، وما نتج عنهما من وفيات وإصابات.

وقال الملك: علمنا بنبأ حادثتي إطلاق النار في ولايتي تكساس وأوهايو، وما نتج عنهما من وفيات وإصابات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وأسر الضحايا والشعب الأمريكي الصديق ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولشعبكم الصديق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازي وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، وأن لا تروا أي مكروه.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين برقية عزاء ومواساة لرئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، إثر ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط منطقة القصر العيني في القاهرة.

وقال الملك: تلقينا نبأ الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط منطقة القصر العيني في القاهرة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذه العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولأسر المتوفين وللشعب المصري الشقيق باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون.

من جهة ثانية هنأ خادم الحرمين الشريفين، رئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

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وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كوت ديفوار الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

إلى ذلك، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، إثر حادثتي إطلاق النار اللتين وقعتا في ولايتي تكساس وأوهايو، وما نتج عنهما من وفيات وإصابات.

وقال ولي العهد: بلغني نبأ حادثتي إطلاق النار اللتين وقعتا في ولايتي تكساس وأوهايو، وما نتج عنهما من وفيات وإصابات، وأعرب لفخامتكم ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وصادق المواساة، راجيا للمصابين الشفاء العاجل.

كما بعث برقية عزاء ومواساة، للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إثر ضحايا الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط منطقة القصر العيني في القاهرة.

وقال ولي العهد: علمت بنبأ الحادث الإرهابي الذي وقع في محيط منطقة القصر العيني في القاهرة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإنني إذ أدين واستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان، لأبعث لفخامتكم ولشعب جمهورية مصر العربية الشقيق ولأسر المتوفين أحر التعازي والمواساة، سائلا المولى القدير أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، إنه سميع مجيب.

وهنأ الأمير محمد بن سلمان رئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية كوت ديفوار الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.