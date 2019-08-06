ضبط مخبز عشوائي داخل حوش بالشوقية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة تمكنت بلدية الشوقية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة وإدارة الضبط الإداري من ضبط مخبز عشوائي داخل حوش شعبي يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية تديره عمالة مخالفة. واتخذت الفرق الرقابية الإجراءات والأنظمة البلدية المتبعة، فيما سلمت العمالة المخالفة لجهة الاختصاص. من جهة ثانية، رصدت حملة رقابية نفذتها الفرق التابعة لبلدية المعابدة الفرعية عددا من المخالفات أسفر عنها إتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية. وعلى نطاق بلدية العزيزية الفرعية أسفرت حملة رقابة على المطاعم عن مصادرة وإتلاف كميات من الدجاج واللحوم والحلويات. Advertisements من حملة بلدية العزيزية: 89 كجم دجاج معاد تجميده 30 كجم لحم معاد تجميده 42 كجم حلويات مجهولة المصدر 26 كجم لحم مفروم معاد تجميده 8 كجم دجاج مطبوخ معاد تجميده



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