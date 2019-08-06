الشمالية بلا مزارعات.. والعسيريات في الصدارة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

فيما خلت منطقة الحدود الشمالية من عمل أي امرأة في القطاع الزراعي، بلغ عدد السعوديات العاملات بوظائف دائمة 15803، من بينهن 8824 يعملن في أراض زراعية ليست مملوكة لأسرهن، وذلك بحسب نشرة مسح الحيازات الزراعية لعام 2018م الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، في حين بلغ عدد المالكين لحيازات زراعية 283203، منهم 584 غير سعودي.

نائب رئيس لجنة الزراعة في مجلس الغرف المهندس عيد الغدير قال لـ «مكة» إن العدد الأكبر من النساء اللواتي يعملن في أراض زراعية موجود في عسير والجنوب عموما، مما يعني أن مساحات الأراضي الزراعية صغيرة، وبالتالي فالعمل فيها يمكن للمرأة القيام بدور فيه، لافتا إلى أن عمل المرأة في الزراعة يكمن في الري والتسميد وجمع المحصول، إضافة إلى قطف الزهور، كما في الطائف، وكذلك مراقبة سلامة المحصول، بل إن بعضهن يجدن استخدام الآلات الزراعية في الحرث وغيره.

وأشار الغدير إلى أن المناطق الشمالية عموما يقل فيها عمل المرأة في المناطق الزراعية رغم الحيازات كبيرة الحجم، وتوفر فرص عمل موسمية بأعداد كبيرة، تستفيد منها غالبا العمالة الأجنبية بأجرة 100 ريال يوميا للعامل، وهذه الوظائف أغلبها يكون في موسم جني محصول الزيتون الذي يستمر شهرين تقريبا.

وأوضح أن الوظائف في المجال الزراعي تختلف من حيث نوع المؤهل المطلوب لشغلها، وغالبا لا يحتاج العامل لأي مؤهل تعليمي في الكثير منها، في حين أن الوظائف الأخرى تتطلب مؤهلا علميا، كما أن الجامعات السعودية تدفع سنويا بمئات الخريجين من كليات الزراعة.

الحائزون على حيازات زراعية تستخدم لأغراض زراعية

سعودي 56721

غير سعودي 294

الحائزون على حيازات زراعية تستخدم لأغراض غير زراعية

سعودي 225898

غير سعودي 290

العاملون في الحيازات الزراعية كعمالة دائمة غير موقتة من غير أفراد أسرة الحائز

ذكر

183954 سعودي

519766 غير سعودي

أنثى

8824 سعودية

2162 غير سعودية

السعوديات العاملات بوظائف دائمة في الحيازات الزراعية من غير أفراد أسرة الحائز:

الإجمالي: 8824

الرياض 421

مكة1549

المدينة 1049

القصيم 687

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الشرقية64

عسير 3409

تبوك211

حائل233

الحدود الشمالية صفر

جازان298

نجران259

الباحة 387

الجوف 257

السعوديات من أفراد أسرة الحائز، العاملات في الحيازات الزراعية:

الإجمالي: 6979

الرياض85

مكة 1354

المدينة 1040

القصيم 185

الشرقية 63

عسير 2872

تبوك 79

حائل 125

الحدود الشمالية صفر

جازان 285

نجران 258

الباحة 380

الجوف 253

المصدر: نشرة مسح الحيازات الزراعية - الهيئة العامة للإحصاء 2018