الشمالية بلا مزارعات.. والعسيريات في الصدارة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام
فيما خلت منطقة الحدود الشمالية من عمل أي امرأة في القطاع الزراعي، بلغ عدد السعوديات العاملات بوظائف دائمة 15803، من بينهن 8824 يعملن في أراض زراعية ليست مملوكة لأسرهن، وذلك بحسب نشرة مسح الحيازات الزراعية لعام 2018م الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، في حين بلغ عدد المالكين لحيازات زراعية 283203، منهم 584 غير سعودي.
نائب رئيس لجنة الزراعة في مجلس الغرف المهندس عيد الغدير قال لـ «مكة» إن العدد الأكبر من النساء اللواتي يعملن في أراض زراعية موجود في عسير والجنوب عموما، مما يعني أن مساحات الأراضي الزراعية صغيرة، وبالتالي فالعمل فيها يمكن للمرأة القيام بدور فيه، لافتا إلى أن عمل المرأة في الزراعة يكمن في الري والتسميد وجمع المحصول، إضافة إلى قطف الزهور، كما في الطائف، وكذلك مراقبة سلامة المحصول، بل إن بعضهن يجدن استخدام الآلات الزراعية في الحرث وغيره.
وأشار الغدير إلى أن المناطق الشمالية عموما يقل فيها عمل المرأة في المناطق الزراعية رغم الحيازات كبيرة الحجم، وتوفر فرص عمل موسمية بأعداد كبيرة، تستفيد منها غالبا العمالة الأجنبية بأجرة 100 ريال يوميا للعامل، وهذه الوظائف أغلبها يكون في موسم جني محصول الزيتون الذي يستمر شهرين تقريبا.
وأوضح أن الوظائف في المجال الزراعي تختلف من حيث نوع المؤهل المطلوب لشغلها، وغالبا لا يحتاج العامل لأي مؤهل تعليمي في الكثير منها، في حين أن الوظائف الأخرى تتطلب مؤهلا علميا، كما أن الجامعات السعودية تدفع سنويا بمئات الخريجين من كليات الزراعة.
الحائزون على حيازات زراعية تستخدم لأغراض زراعية
سعودي 56721
غير سعودي 294
الحائزون على حيازات زراعية تستخدم لأغراض غير زراعية
سعودي 225898
غير سعودي 290
العاملون في الحيازات الزراعية كعمالة دائمة غير موقتة من غير أفراد أسرة الحائز
ذكر
183954 سعودي
519766 غير سعودي
أنثى
8824 سعودية
2162 غير سعودية
السعوديات العاملات بوظائف دائمة في الحيازات الزراعية من غير أفراد أسرة الحائز:
الإجمالي: 8824
الرياض 421
مكة1549
المدينة 1049
القصيم 687
الشرقية64
عسير 3409
تبوك211
حائل233
الحدود الشمالية صفر
جازان298
نجران259
الباحة 387
الجوف 257
السعوديات من أفراد أسرة الحائز، العاملات في الحيازات الزراعية:
الإجمالي: 6979
الرياض85
مكة 1354
المدينة 1040
القصيم 185
الشرقية 63
عسير 2872
تبوك 79
حائل 125
الحدود الشمالية صفر
جازان 285
نجران 258
الباحة 380
الجوف 253
المصدر: نشرة مسح الحيازات الزراعية - الهيئة العامة للإحصاء 2018
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.