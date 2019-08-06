مخطوط نهج البردة بمعرض في القاهرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - القاهرة يستضيف متحف قصر المنيل بالعاصمة المصرية القاهرة اعتبارا من الغد فعاليات معرض «يا رايحين للنبي الغالي» الذي يقام بالتزامن مع احتفالات موسم الحج وعيد الأضحى المبارك. وبحسب مدير عام المتحف، ولاء بدوي، فإن المعرض يضم قطعتين أثريتين نادرتين من كسوة الكعبة، ومخطوط نهج البردة للإمام البوصيري مدحا وحبا في رسول الله، ومصحفا نادرا لياقوت المستعصمين، إضافة إلى عرض أندر المقتنيات التي تخص الأمير محمد علي توفيق والمجموعات الأثرية النادرة التي اقتناها عبر حياته الطويلة، وصورتين نادرتين تعرضان للمرة الأولى للجمهور للأمير محمد علي توفيق وهو بملابس الإحرام ويؤدي مناسك الحج.



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