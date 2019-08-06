اشتعال النيران بطائرة خاصة في الدنمارك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ستوكهولم

نجا ركاب كانوا على متن طائرة من نوع «سيسنا» ذات محركين، يبلغ عددهم 10 أشخاص، دون أن يصابوا بأذى، بعد أن اشتعلت النيران في الطائرة بعد هبوطها غرب الدنمارك.

ورفضت متحدثة باسم شرطة آرهوس التعليق على تقارير وسائل إعلام تفيد أن مديرة أعمال المغنية الأمريكية «بينك» كانت على متن الطائرة.

وقالت كريستين سفيندسن، التي نظمت بيع تذاكر حفل موسيقى خاص بـ «بينك» في أوسلو، إن المغنية، واسمها الحقيقي أليشيا بيث مور، لم تكن على متن الطائرة.