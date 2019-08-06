أجنة رشيقة لسلاحف تتحكم بتحديد نوع جنسها

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قال باحثون من الصين إن أجنة بعض أنواع السلاحف تستجيب لاختلافات درجة الحرارة في البيضة، وتشارك بذلك بشكل فعال في تحديد نوع الجنس الخاص بها.
ورأى الباحثون في دراستهم التي نشروا نتائجها في العدد الأخير من مجلة «كارانت بايولوجي» المتخصصة، أن ذلك يمكن أن يساعد السلاحف في الحد من آثار التغير المناخي.
يشار إلى أن درجة الحرارة من العوامل التي تحدد ما إذا كانت البيضة ستسفر عن أنثى أو ذكر، وكلما ارتفعت درجة الحرارة كلما ارتفعت نسبة أن تفقس البيضة أنثى.
لذلك، وفي ضوء ارتفاع درجات الحرارة في أرجاء مختلفة من الأرض، حذر الباحثون من غلبة الجنس الأنثوي على قطعان الحيوانات.
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