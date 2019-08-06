ساندرو: أهازيج التعاونيين تؤثر بجسدي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الرياض قال البرازيلي ساندرو مانويل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون السعودي إنه سعيد باللعب في صفوف الفريق على مدار السنوات الأربع الماضية. وأشار مانويل في تصريحات بمقطع فيديو نشره التعاون عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي تويتر «من دواعي سعادتي أنني لعبت مع التعاون 4 سنوات وسجلت هدف التأهل لآسيا». ووجه ساندرو رسالة لجماهير التعاون قائلا «ألعب من أجل جمهور التعاون، وكل قطرة عرق هي لجمهور التعاون، وأحب أهازيج التعاون، ويكون لها تأثير في جسدي عند الاستماع لها». وعن أفضل هدف له مع الفريق، قال ساندرو في التصريحات التي نقلها موقع الدوري السعودي للمحترفين «أفضل هدف هو هدفي في مرمى الاتحاد، والذي قادنا للتأهل لدوري أبطال آسيا».



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