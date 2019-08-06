كوريا الشمالية تستعرض بالصواريخ الباليسيتة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - سول
أطلقت كوريا الشمالية أمس ما يعتقد أنهما صاروخان باليسيتيان قصيرا المدى، قبالة ساحلها الشرقي، حسبما نقلت وكالة أنباء يونهاب عن الجيش في سول، في رد واضح على تدريبات عسكرية مستمرة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
وسقط الصاروخان في بحر الشرق، المعروف أيضا باسم بحر اليابان، بحسب هيئة الأركان المشتركة، وهو الإطلاق الصاروخي الرابع في أقل من أسبوعين.
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