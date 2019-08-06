تعزيزات قتالية وخروقات للانقلابيين في الحديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الحديدة تواصل ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تكثيف خروقاتها للهدنة والمساعي الأممية، بتصعيدها القتالي في محافظة الحديدة غرب اليمن. وقال موقع «سبتمبر نت» الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية «ضمن عمليات تصعيدها، دفعت ميليشيات الحوثي المتمردة بتعزيزات قتالية نحو مديرية حيس جنوب المحافظة، بالتزامن مع قصف مكثف على مواقع قوات الجيش اليمني ومنازل المواطنين في مناطق متفرقة من المديرية». وأضاف الموقع أن ميليشيات الحوثي شنت قصفا مكثفا بمختلف أنواع الأسلحة والمدفعية الثقيلة، على مواقع وتمركز قوات الجيش الوطني شرق وشمال المديرية. وفي مدينة الحديدة قصفت الميليشيات مواقع قوات الجيش اليمني شرق مدينة الصالح ومواقع أخرى محيطة، واستخدمت الميليشيات قذائف مدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وقذائف مدفعية من عيار 82 وبقذائف الهاوزر، وسلاح «البيكا» وأسلحة رشاشة متوسطة من عيار 12.7 وعيار 14.5، كما استخدمت عمليات القنص لجنود وأفراد قوات الجيش الوطني في المناطق نفسها.



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