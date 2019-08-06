الورود وزمزم في استقبال 2098 حاجا من ضيوف خادم الحرمين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة

بلغ عدد الواصلين من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 2098 حاجا وحاجة، قدموا من 70 دولة حول العالم إلى مكة المكرمة، الذين صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين باستضافتهم لموسم 1440هـ، والبالغ عددهم 6 آلاف حاج وحاجة من 77 دولة من مختلف قارات العالم.

وفور وصولهم إلى مقر إقامتهم استقبلهم عدد من رؤساء وأعضاء اللجان العاملة في البرنامج بالورود وماء زمزم والتمر والقهوة، مصحوبة بالتكبيرات التي صدحت بها حناجر الضيوف.

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ورحبت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بضيوف خادم الحرمين الشريفين في بلدهم الثاني المملكة، مقدمة التهنئة لهم بسلامة الوصول، واختيارهم ضيوفا على خادم الحرمين الشريفين، متمنية لهم طيب الإقامة، مؤكدة في الوقت نفسه تسخير جميع الإمكانات والتسهيلات، بمتابعة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج الاستضافة.

وعقب اكتمال مراسم الاستقبال جرى تسليم الحجاج مفاتيح الغرف وأجهزة هواتف مصحوبة بشرائح الانترنت والاتصال، إضافة إلى حقيبة مليئة بمقتنيات الحاج اليومية.

وأشاد الحجاج بالإنجازات والمشاريع الكبيرة التي تحققها قيادة المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين، على أن يعودوا لاستكمال البرامج اليومية التي تنظمها الأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.