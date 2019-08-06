إيقاف العمل في 7 مسالخ بسيهات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ القطيف
أوقفت بلدية سيهات التابعة لبلدية محافظة القطيف سبعة مسالخ عشوائية عن العمل، بداعي افتقادها للعمل برخصة معتمدة من البلدية، في عدد من المزارع ببلدة النابية.
وأفاد رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني بأن المسالخ لم تحصل على ترخيص من البلدية، إلى جانب أن العاملين بها لا يحملون شهادات صحية، لذا جرى اتخاذ اللازم حيالها، وذلك بإيقاف العمل فيها وإزالتها تماما، حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين.
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