اتفاقية لتأهيل الشباب المفرج عنهم بعد انتهاء محكوميتهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت المديرية العامة للسجون مع إحدى شركات التدريب والتعليم اتفاقية مبادرة «برنامج كوادر» لتأهيل الشباب المفرج عنهم بعد انتهاء محكوميتهم، والتي تعد خطوة حكومية أهلية تستهدف توفير وظائف نوعية لنزلاء السجون في مجالات تمثل واجهة المستقبل، وفق خطة تدريب عالية الجودة من حيث المخرجات المناسبة لسوق العمل.

وتأتي المبادرة بهدف وضع لبنة في طريق الاستثمار في رأس المال البشري، والعمل على دعم الإنسان السعودي بكل شرائحه ليكون شريكا مؤثرا ومشاركا فاعلا في رؤية 2030.

وقال مدير عام السجون بمنطقة مكة المكرمة اللواء ماجد الدويش «إن برامج التدريب المنتهية بالتوظيف هي نتيجة هذه المبادرة التي تعكس رغبة القطاع الأهلي وقدرته على الإسهام في دعم الملفات الوطنية، ومنها ملف تأهيل نزلاء السجون للعودة من جديد لمجتمعاتهم وأسرهم، والانخراط فورا في سوق العمل».