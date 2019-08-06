بحث آليات حماية المبتعثين السعوديين في أستراليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ناقش اجتماع عقده الملحق الثقافي بأستراليا الدكتور هشام خداوردي ومساعد الملحق للجودة والتطوير الدكتور ربيع هريدي وإدارة النادي السعودي بأستراليا مع مدير شرطة مدينة نيوكاسل آليات وسبل حماية الطلبة داخل وخارج الحرم الجامعي.

وجاء الاجتماع بإدارة الطلبة الدوليين ومعهد اللغة والسنة التحضيرية بجامعة نيوكاسل، أحد أبرز اجتماعات الملحق الثقافي، وتناول الخطط الدراسية للمبتعثين السعوديين وعددا من الجوانب المهمة.

وبحث الملحق سبل التعاون بين الملحقية الثقافية والمستشفى من خلال إتاحة الفرصة للطلبة المبتعثين بالتدريب وإمكانية تأمين مقاعد طبية تدريبية مخصصة للطلبة والباحثين السعوديين مستقبلا.