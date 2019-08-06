السعودية | ولي العهد السعودي وخان يبحثان هاتفيا تطورات كشمير

شكرا لقرائتكم ولي العهد السعودي وخان يبحثان هاتفيا تطورات كشمير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفياً، الثلاثاء، من رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان.

وجرى خلال الاتصال بحث تطور الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة تجاهها.

كما اطلع ولي العهد خلال الاتصال من رئيس الوزراء الباكستاني على آخر المستجدات في إقليم كشمير.