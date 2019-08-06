- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
محمد بن مسعود - الدمام - حصد الفرنسي بافتيمبي قوميز نجومية مباراة الأهلي والهلال في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا والتي كسبها الهلال 4-2.
واختار الاتحاد الآسيوي قوميز رجلاً للمباراة التي أُقيمت في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بعد أن أسهم في تسجيل ثلاثة أهداف من أصل أربعة "هاتريك".
ويعيش قوميز فرحة ثالثة حيث دخل اللاعب عامه الـ 34 في هذا اليوم 6 أغسطس.
06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440 11:01 PM
حصد الفرنسي بافتيمبي قوميز نجومية مباراة الأهلي والهلال في ذهاب دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا والتي كسبها الهلال 4-2.
واختار الاتحاد الآسيوي قوميز رجلاً للمباراة التي أُقيمت في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة بعد أن أسهم في تسجيل ثلاثة أهداف من أصل أربعة "هاتريك".
ويعيش قوميز فرحة ثالثة حيث دخل اللاعب عامه الـ 34 في هذا اليوم 6 أغسطس.
، "قوميز" .. نجومية المباراة وهاتريك ويوم ميلاد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر "قوميز" .. نجومية المباراة وهاتريك ويوم ميلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.